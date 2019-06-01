2019-06-01T16:16:39+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП на Речной травмы получили две женщины

На дороге столкнулись две «Лады Приора»
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске в ДТП на улице Речной травмы получили две женщины. На дороге столкнулись две «Лады Приора».

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого дня в пятницу, 31 мая, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 26-летний водитель одной «Лады» ехал по улице Вокзальной со стороны улицы Литейной и поворачивал налево на переулок Молодой Гвардии. В это время 36-летняя женщина на такой же машине решила обогнать его по встречной полосе. И, по всей видимости, не заметила маневра.

Автомобилистка ушибла бедро и колено. Медики отпустили ее домой, назначив лечение. А 31-летняя пассажирка той же машины повредила позвоночник. Вторую пострадавшую пришлось госпитализировать.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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