На ремонт путепровода через железнодорожные пути в Бежице потратят 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-01T11:21:41+03:00

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В Бежицком районе Брянска на станции Орджоникидзеград отремонтируют путепровод. На работы выделили 16 миллионов рублей. Городской бюджет получил дополнительные деньги из области. В мае общая сумма безвозмездных поступлений составила 197,7 миллиона рублей. Депутаты на очередной сессии также увеличили дефицит бюджета, сообщают в пресс-службе горсовета.

В Бежице также отремонтируют дороги, ведущие от улицы Ульянова к гимназии №5 и от улицы Бурова к детскому саду №155 «Светлячок». На это потратят 10,9 миллионов рублей. Ремонта ждет и площадь перед ДК БМЗ. Работы на ней обойдутся городской казне в 20 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU