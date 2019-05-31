За год брянцы 692 раза пожаловались уполномоченному по правам ребенка

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-31T18:08:25+03:00

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Уполномоченной по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина отчиталась о своей работе и рассказала о планах на будущее.

В прошлом году брянцы подали 692 жалобы уполномоченному по правам ребенка. Большинство жителей региона интересовали имущественные вопросы, семейных правоотношений, социального обеспечения.

- Считаю для себя важным продолжить организацию благотворительной помощи детям, организацию паллиативной медицинской помощи детям, выездной патронажной службы на базе Брянской областной детской больницы, а также оснащения Дубровского детского дома-интерната дополнительными техническими средствами реабилитации, медицинским оборудованием, что позволит качественно улучшить предоставление медицинских услуг паллиативным детям, уход и присмотр за ними, - сказали Инна Мухина на заседании в региональном правительстве. - Надеюсь, что своей работой продемонстрирую состоятельность и необходимость института уполномоченных по правам ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU