Из Десны в Брянске достали тело 29-летнего мужчины
Обстоятельства и причина гибели выясняют правоохранители
В МЧС напоминают: соблюдайте правила поведения на воде.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске около пяти часов вечера в пятницу, 31 мая, из Десны подняли тело 29-летнего мужчины. На место происшествия выехали девять человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧСпо Брянской области. Это спасатели, водолазы, сотрудники администрации, полицейские. К слову, последние уже приступили к выяснению причин и обстоятельств гибели мужчины.
В МЧС напоминают: соблюдайте правила поведения на воде.
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ИСТОЧНИК KP.RU