Вопросы бюджета

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-31T17:44:22+03:00

На очередном заседании Брянского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет текущего года и приняли отчет об исполнении бюджета 2018 года

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По информации городского финансового управления, в мае доходы города выросли на 197,7 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений из области. Также был увеличен дефицит бюджета. Таким образом, расходная часть пополнилась на 346,7 млн. рублей. Средства были распределены по муниципальным программам города Брянска. Так, по программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» комитету по жилищно-коммунальному хозяйству направлено 216,1 млн. рублей. Из них: 67,6 млн. рублей — безвозмездные поступления из областного бюджета, 148,5 млн. рублей — за счет увеличения дефицита бюджета города Брянска.

— Депутаты увеличили дефицит бюджета, во-первых для того, чтобы начать и ускорить работы по переулку Пилотов, по устройству там ливневой канализации. Это давняя проблема местных жителей. Во-вторых, для благоустройства Московского проспекта. После обустройства там ливневой канализации на объекте надо произвести благоустройство, асфальтирование, высадку зеленых насаждений, — рассказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

36,7 млн. рублей направили на устройство ливневой канализации по переулку Пилотов в Советском районе. Почти 16 млн. рублей пойдет на ремонт путепровода через железнодорожные пути станции Орджоникидзеград в Бежицком районе. 10,9 млн. рублей — на ремонт проезда от ул. Ульянова до Гимназии №5, от ул. Бурова до детского сада №155. На ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от дома №1а до ул. Калинина) направлено 7,3 млн. рублей. На проектно-сметную документацию, экспертизу и капитальный ремонт Литейного моста через реку Десну в Бежицком районе направлено 56 млн. рублей. 20 млн. рублей — на благоустройство площади ДК БМЗ.

67,6 млн. рублей субсидий из дорожного фонда Брянской области направлены на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования. В частности, свыше 30 млн. рублей израсходуют на капремонт автодороги по проспекту Московскому в Фокинском районе. Почти 15 млн. рублей — на капремонт автодороги по переулку Московскому в Фокинском районе. 22,2 млн. рублей — на первый этап строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2. На благоустройство сквера им. А.А. Волкова в Бежицком районе направлено 7,3 млн. рублей. На софинансирование благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования 3,6 млн. рублей.

78,9 млн. рублей — это дополнительные ассигнования на развитие образования в городе Брянске. 53,3 млн. рублей безвозмездных поступлений из областного бюджета и городского софинансирования израсходуют на капитальный ремонт кровель муниципальных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Кроме этого, 25,5 млн. рублей безвозмездных поступлений из областного бюджета пойдет на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Из них: 23,5 млн. рублей — на детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе и 2 млн. рублей — на пристройку для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе.

На заседании увеличили ассигнования на 8,7 млн. рублей на физическую культуру и спорт. 5,2 млн. рублей направлено на выполнение предпроектных и проектных работ по строительству спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах. Заложены средства на софинансирование создания скейт-площадки для экстремальных видов спорта в Советском районе в рамках реализации государственных программ (проектов) инициативного бюджетирования Брянской области. Также 2,8 млн. рублей областной субсидии будет направлено на отдельные мероприятия по развитию спорта.

На поддержку и сохранение культуры и искусства в городе Брянске направили 986,2 тыс. рублей. В частности, 786,2 тыс. рублей пойдет на софинансирование расходов в рамках реализации государственных программ (проектов) инициативного бюджетирования на благоустройство территории, прилегающей к МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова; установку детской игровой зоны в сквере п. Радица-Крыловка, детского городка в парке культуры и отдыха Фокинского района. 200 тыс. рублей — на приобретение сценических костюмов коллективу современного танца городского Дворца культуры им. Д.Е. Кравцова.

На очередном заседании горсовета депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год». Основные характеристики бюджета прошлого года выглядят следующим образом: доходы – 8 млрд. 571 млн. рублей; расходы – 8 млрд. 803 млн. рублей; дефицит – 231,9 млн. рублей. На 252,9 млн. рублей удалось снизить кредиторскую задолженность бюджета города Брянска.

Бюджет города Брянска, как и прежде, в 2018 году сохранил свою социальную направленность – более 60 процентов было израсходовано на финансирование социальной сферы. Из общего объема расходов бюджета города Брянска социальный блок составил 5 млрд. 596 млн. рублей. Расходы на выплату заработной платы в 2018 году — 4 млрд. 356 млн. рублей с увеличением к уровню 2017 года на 563,3 млн. рублей. В 2018 году все обязательства по выплате заработной платы были выполнены своевременно и в полном объеме.

Отчет об исполнении бюджета 2018 года был ранее проанализирован городскими депутатами на заседаниях комитета по бюджету, финансам и налогам и Малого Совета. Также он был рассмотрен жителями города Брянска на публичных слушаниях. На очередном заседании Брянского горсовета депутаты поддержали отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2018 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU