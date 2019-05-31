В Брянской области ищут пропавшего Виктора Шанцева
В Брянской области ищут 48-летнего Виктора Шанцева. Мужчина вышел из дома в Севске и пропал еще 22 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.
Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, зелено-голубые глаза.
Был одет: в футболку с коротким рукавом в мелкую голубую и белые полоски, джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Обут - в бежевые туфли.
Виктор Шанцев нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе области.
Если вы видели пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU