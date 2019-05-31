2019-05-31T17:32:33+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Виктора Шанцева

48-летний мужчина не выходит на связь с 22 мая
Мария Дедкова
Поделиться:
Виктор Шанцев нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Виктор Шанцев нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянской области ищут 48-летнего Виктора Шанцева. Мужчина вышел из дома в Севске и пропал еще 22 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, зелено-голубые глаза.

Был одет: в футболку с коротким рукавом в мелкую голубую и белые полоски, джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Обут - в бежевые туфли.

Виктор Шанцев нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе области.

Если вы видели пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянском районе будут судить автомобилистку, погубившую двух человек
За год брянцы 692 раза пожаловались уполномоченному по правам ребенка
Из Десны в Брянске достали тело 29-летнего мужчины
В Брянске откроют летние читальные залы
Вопросы бюджета
В Брянской области пройдет литературный праздник «Липовый цвет»
На станции "Жуковка" открыли экспозицию, посвященную Федору Тютчеву
В Жуковке директора строительных фирм обманули местных жителей на 3,4 миллиона рублей
На ремонт Литейного моста в Брянске выделят 56 миллионов рублей
В брянских парках театры будут показывать спектакли
В Брянске устроят большой праздник для малышей
В Брянске спасли пенсионерку из горящей многоэтажки на улице Молодой Гвардии
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись два внедорожника и автобус
Жители Брянска смогут сами выбрать места для детских и спортивных площадок
Детский сад на улице Романа Брянского сдадут в конце года
В Новозыбковском районе 47-летнего селянина задержали по подозрению в убийстве знакомого
В Брянске на улице Авиационный под колесами грузовика погибла 43-летняя женщина
Житель Трубчевского района напал на улице на давнюю знакомую
В Брянской области заметили особо опасного вредителя