2019-05-31T16:47:09+03:00
Общество

В Брянской области пройдет литературный праздник «Липовый цвет»

Гостей ждут концерт, а также выступление поэтов и писателей
Мария Дедкова
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Посвящен праздник творчеству великого русского писателя Константина Паустовского.Посвящен праздник творчеству великого русского писателя Константина Паустовского.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области состоится литературный праздник «Липовый цвет». Он пройдет 1 июня в селе Ревны Навлинского района. Посвящен праздник творчеству великого русского писателя Константина Паустовского.

Программа праздника:

С 10.00 - знакомство парком Паустовского

11.00 - начало праздника - театрализованная встреча гостей у центральных ворот парка

11.20 - торжественное открытие, концерт «Озарение свет»

12.20 - Выступление писателей, поэтов, гостей праздника, творческих коллективов из Навлинского района и Брянска

С 11.00 будут работать детские аттракционы, выставка декоративно-прикладного творчества, гостевые подворья (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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