В Брянской области пройдет литературный праздник «Липовый цвет»
В Брянской области состоится литературный праздник «Липовый цвет». Он пройдет 1 июня в селе Ревны Навлинского района. Посвящен праздник творчеству великого русского писателя Константина Паустовского.
Программа праздника:
С 10.00 - знакомство парком Паустовского
11.00 - начало праздника - театрализованная встреча гостей у центральных ворот парка
11.20 - торжественное открытие, концерт «Озарение свет»
12.20 - Выступление писателей, поэтов, гостей праздника, творческих коллективов из Навлинского района и Брянска
С 11.00 будут работать детские аттракционы, выставка декоративно-прикладного творчества, гостевые подворья (0+).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU