2019-05-31T16:34:57+03:00
Общество

На станции "Жуковка" открыли экспозицию, посвященную Федору Тютчеву

Елена РАКОВА
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Музейную комнату открыли 31 мая.Музейную комнату открыли 31 мая.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На станции «Жуковка» открыли музейную экспозицию, посвященную нашему знаменитому земляку поэту и дипломату Федору Тютчеву.

По инициативе РЖД в конце прошлого года на станции «Жуковка» установили Федору Тютчеву. Продолжением концепции стало создание в здании жуковского вокзала музейной комнаты, посвященной великому земляку. Главная тема экспозиции — железнодорожные путешествия Тютчева по России и Европе.

Глава администрации Жуковского района Андрей Давиденко отметил, что вслед за приданием нового облика вокзалу, муниципальные власти уже в этом году запланировали благоустройство прилегающих территорий.

Руководители РЖД и муниципалитета перерезали красную ленту, официально открыв экспозицию. О ее особенностях рассказала директор музея-заповедника «Овстуг» Оксана Шейкина. А помогли ей артисты из коллектива музея. В форме представления они поведали о железнодорожных путешествиях Федора Тютчева и возникновении Жуковки.

У входа в вокзал состоялся концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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