На ремонт Литейного моста в Брянске выделят 56 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-31T15:51:43+03:00

Ремонт Литейного моста может начаться уже через месяц. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

56 миллионов рублей - именно такую сумму выделяют на первый этап реконструкции Литейного моста. Причем в эту сумму заложены не только ремонтные работы, но и создание проектно-сметной документации и экспертизу. Такое решение приняли депутаты горсовета на очередной сессии.

Деньги нашлись в городском бюджете, после того, как сэкономили на строительстве Первомайского моста.

К ремонту Литейного моста приступят сразу же после окончания работ на Первомайском. А его строители должны сдать уже через месяц, 5 июля, в день образования Брянской области.

Поэтому уже в ближайшее время проектировщики приступят к созданию технической документации на реконструкцию Литейного моста.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU