На ремонт Литейного моста в Брянске выделят 56 миллионов рублей
56 миллионов рублей - именно такую сумму выделяют на первый этап реконструкции Литейного моста. Причем в эту сумму заложены не только ремонтные работы, но и создание проектно-сметной документации и экспертизу. Такое решение приняли депутаты горсовета на очередной сессии.
Деньги нашлись в городском бюджете, после того, как сэкономили на строительстве Первомайского моста.
К ремонту Литейного моста приступят сразу же после окончания работ на Первомайском. А его строители должны сдать уже через месяц, 5 июля, в день образования Брянской области.
Поэтому уже в ближайшее время проектировщики приступят к созданию технической документации на реконструкцию Литейного моста.
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ИСТОЧНИК KP.RU