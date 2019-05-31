В Брянске устроят большой праздник для малышей
Большой праздник для маленьких жителей Брянска и их родителей устроят в городе. В субботу, 1 июня, в парке культуры и отдыха железнодорожников Фокинского района откроется "Театр детства", сообщают в Брянской городской администрации.
Торжественное открытие праздничной программы, посвященной Дню защиты детей, начнется в 11.00 с паркового проекта «Заряд здоровья» на центральной площадке парка.
В этот день гостей праздника устроят развлечения и приятные сюрпризы: «Ростовые шашки», «Каша-здоровье наше». Будут работать интерактивные, спортивные и музыкально-развлекательные площадки, мастер-классы.
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ИСТОЧНИК KP.RU