2019-05-31T11:19:07+03:00
Общество

В Брянске на проспекте Ленина столкнулись два внедорожника и автобус

В ДТП пострадала 52-летняя женщина
Мария Дедкова
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Пострадавшую осмотрели медики и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуПострадавшую осмотрели медики и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске на проспекте Ленина в четверг, 30 мая, произошло тройное ДТП. Около шести часов вечера здесь столкнулись два внедорожника и автобус.

- 42-летний водитель"Фольксваген Тигуан" ехал в средней полосе, при перестроении вправо он не уступил дорогу и врезался в автобус ЛИАЗ, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После чего иномарку отбросило на "Тойоту Лэнд Крузер".

В ДТП пострадала 52-летняя пассажирка автобуса. Она ушибла колено. Женщину осмотрели медики и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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