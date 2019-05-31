Детский сад на улице Романа Брянского сдадут в конце года

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-31T10:57:47+03:00

Строительство нового учреждения обойдется бюджету почти в 130 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Об этом глава города рассказал на встрече с журналистами

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Детский сад на улице Романа Брянского сможет принять ребятишек уже в следующем году. Здание достроят к декабрю 2019-го. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Александр Хлиманков.

В новый детский сад на улице Романа Брянского смогут ходить 200 малышей. Также здесь будут ясли. Они смогут принять 120 малышей.

Строительство нового учреждения обойдется бюджету почти в 130 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU