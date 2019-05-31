В Брянске на улице Авиационный под колесами грузовика погибла 43-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-31T10:25:11+03:00

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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В Брянске во дворе дома на улице Авиационной в четверг, 30 мая, произошло ДТП. Около 10.15 водитель грузовика насмерть сбил женщину.

- 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-270710 двигался задним ходом, когда под колеса ему угодила пешеход, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От полученных травм женщина скончалась.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU