2019-05-30T18:24:01+03:00
Происшествия

Житель Трубчевского района напал на улице на давнюю знакомую

Мужчина требовал у приятельницы денег на выпивку
Мария Дедкова
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Жителя Трубчевского района подозревают в грабеже. По версии следствия, он напал на улице на свою знакомую и отобрал у нее сумку с деньгами.

Все произошло в поселке Белая Березка. Как рассказала полицейским 39-летняя женщина, утром по пути на работу ей встретился давний знакомый. Подвыпивший приятель потребовал одолжить ему денег на «продолжение банкета». Получив отказ, он неожиданно сорвал с плеча собеседницы рюкзак и скрылся с места происшествия. Добычей злоумышленника стали 2250 рублей, уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Предполагаемого грабителя уже через пару часов задержали полицейские. Теперь жителю Белой Березки грозит до четырех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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