2019-05-30T18:14:58+03:00
Общество

В Брянской области заметили особо опасного вредителя

Луговой мотылей уничтожает растения с большой скоростью
Мария Дедкова
Поделиться:
В районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться. Фото: пресс-служба Россельхозцентра по Брянской областиВ районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться. Фото: пресс-служба Россельхозцентра по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области специалисты растениеводы забили тревогу: в Красногорском районе заметили бабочку особо опасного вредителя – лугового мотылька.

- Скорее всего она уже успела оставить потомство, - говорят в пресс-службе Россельхозцентра по Брянской области. - Гусеницы это насекомого повреждают листья, выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают листовую пластинку полностью, оставляя одни черешки, иногда они объедают стебли и генеративную часть растений. Поврежденные растения отстают в росте или погибают. В условиях высокой температуры и сухой погоды развитие гусениц и их питание усиливается.

В районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Трубчевского района напал на улице на давнюю знакомую
Областной суд оставил в силе приговор бывшему надзирателю клинцовской колонии, удушившему заключенного
Жителю Унечи Михаилу Кожадею присвоили звание «Заслуженный учитель России»
Убийца многодетной матери из Новозыбкова не разжалобил Верховный суд
Глава Новозыбковского района Валентина Киреева ушла в отставку
Итальянские перспективы для брянских сельхозников
В Брянске за полмесяца поймали 70 маленьких нарушителей ПДД
По факту гибели 16-летнего подростка на реке в Жуковке завели уголовное дело
Брянские дошкольники вспомнили Пушкина на конкурсе чтецов
В Суражском районе продавали контрафактную детскую одежду
БМЗ организовал фотовыставку «Мы – Трансмашхолдинг» в Политехническом колледже БГТУ
В Почепском и Погарском районах объединяют поселения
Жуковские чиновники незаконно отдали муниципальные земли
Жительницу Трубчевского района ограбил старый приятель
Брянский пенсионер 11 лет прятал оружие в подполье гаража
В Жуковском районе на Десне утонул 16-летний подросток
Комаричским детям, обучающимся на дому, не платили компенсацию за еду
Брянские дети 1 июня отведают бесплатного мороженого
Брянец незаконно вырубил деревья на 100 тысяч рублей
Клинчанин «одолжил» чужой велосипед, чтобы доехать до дома
В Суземке 16-летний подросток сломал ногу, упав с мопеда