В Брянской области заметили особо опасного вредителя
В Брянской области специалисты растениеводы забили тревогу: в Красногорском районе заметили бабочку особо опасного вредителя – лугового мотылька.
- Скорее всего она уже успела оставить потомство, - говорят в пресс-службе Россельхозцентра по Брянской области. - Гусеницы это насекомого повреждают листья, выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают листовую пластинку полностью, оставляя одни черешки, иногда они объедают стебли и генеративную часть растений. Поврежденные растения отстают в росте или погибают. В условиях высокой температуры и сухой погоды развитие гусениц и их питание усиливается.
В районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться.
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ИСТОЧНИК KP.RU