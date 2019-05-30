В Брянской области заметили особо опасного вредителя

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-30T18:14:58+03:00

В районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться. Фото: пресс-служба Россельхозцентра по Брянской области

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В Брянской области специалисты растениеводы забили тревогу: в Красногорском районе заметили бабочку особо опасного вредителя – лугового мотылька.

- Скорее всего она уже успела оставить потомство, - говорят в пресс-службе Россельхозцентра по Брянской области. - Гусеницы это насекомого повреждают листья, выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают листовую пластинку полностью, оставляя одни черешки, иногда они объедают стебли и генеративную часть растений. Поврежденные растения отстают в росте или погибают. В условиях высокой температуры и сухой погоды развитие гусениц и их питание усиливается.

В районы области направили предупреждение о вредителе и памятки о том, как с ним бороться.

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ИСТОЧНИК KP.RU