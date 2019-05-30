2019-05-30T18:25:10+03:00
Происшествия

Областной суд оставил в силе приговор бывшему надзирателю клинцовской колонии, удушившему заключенного

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и убийстве
Мария Дедкова
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Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили.Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший сотрудник исправительной колонии не сумел разжалобить Брянский областной суд.

Теперь уже бывший заместитель дежурного помощника начальника исправительного учреждения сам отправится в колонию на 12 лет. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и убийстве.

В суде установили, что 22 июля надзиратель приковал наручниками в ШИЗО осужденного, обмотал его голову куском простыни и ушел. Последний скончался от удушья.

Погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили.

Подробнее об этой истории, читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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