Областной суд оставил в силе приговор бывшему надзирателю клинцовской колонии, удушившему заключенного

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-30T18:25:10+03:00

Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и убийстве

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Бывший сотрудник исправительной колонии не сумел разжалобить Брянский областной суд.

Теперь уже бывший заместитель дежурного помощника начальника исправительного учреждения сам отправится в колонию на 12 лет. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и убийстве.

В суде установили, что 22 июля надзиратель приковал наручниками в ШИЗО осужденного, обмотал его голову куском простыни и ушел. Последний скончался от удушья.

Погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU