Областной суд оставил в силе приговор бывшему надзирателю клинцовской колонии, удушившему заключенного
Бывший сотрудник исправительной колонии не сумел разжалобить Брянский областной суд.
Теперь уже бывший заместитель дежурного помощника начальника исправительного учреждения сам отправится в колонию на 12 лет. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и убийстве.
В суде установили, что 22 июля надзиратель приковал наручниками в ШИЗО осужденного, обмотал его голову куском простыни и ушел. Последний скончался от удушья.
Погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Осужденный и его защитник подали апелляцию, но ее не удовлетворили.
Подробнее об этой истории, читайте тут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU