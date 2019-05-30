Жителю Унечи Михаилу Кожадею присвоили звание «Заслуженный учитель России»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-30T17:44:52+03:00

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Педагог из унечской школы №3 Михаил Кожадей удостоился почетного звания «Заслуженный учитель России». Указ о его присвоении подписал президент страны 29 мая, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Педагога поздравил губернатор Александр Богомаз. Глава региона пожелал Михаилу Кожадею крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в почетном труде на благо Брянской области и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU