2019-05-30T17:04:47+03:00
Происшествия

Убийца многодетной матери из Новозыбкова не разжалобил Верховный суд

Приговор Брянского областного суда вступил в законную силу
Мария Дедкова
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По решению Брянского областного суда жителя Новозыбкова лишат свободы на 24 года.По решению Брянского областного суда жителя Новозыбкова лишат свободы на 24 года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Верховный суд не удовлетворил жалобу осужденного за убийство многодетной матери в Новозыбкове.

Напомним, 30-летнего горожанина обвинили в жестоком убийстве женщины, покушении на убийство, а также изнасиловании маленькой девочки.

Рано утром 26 июня пьяный житель Новозыбкова через окно забрался в квартиру, где жили 31-летняя женщина, ее 51-летняя мать и трое маленьких детей. Он ударил ножом молодую женщину, ее мать и четырехлетнюю дочь. Хозяйка дома от кровопотери скончалась. Бабушку и внучку спасли медики. После этого злоумышленник изнасиловал восьмилетнюю дочку убитой и уснул.

По решению Брянского областного суда жителя Новозыбкова лишат свободы на 24 года. Первые пять лет он будет в тюрьме, остальные - в колонии строго режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 30 мая апелляцию осужденного отклонила, а приговор суда оставила без изменения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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