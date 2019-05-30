Убийца многодетной матери из Новозыбкова не разжалобил Верховный суд
Верховный суд не удовлетворил жалобу осужденного за убийство многодетной матери в Новозыбкове.
Напомним, 30-летнего горожанина обвинили в жестоком убийстве женщины, покушении на убийство, а также изнасиловании маленькой девочки.
Рано утром 26 июня пьяный житель Новозыбкова через окно забрался в квартиру, где жили 31-летняя женщина, ее 51-летняя мать и трое маленьких детей. Он ударил ножом молодую женщину, ее мать и четырехлетнюю дочь. Хозяйка дома от кровопотери скончалась. Бабушку и внучку спасли медики. После этого злоумышленник изнасиловал восьмилетнюю дочку убитой и уснул.
По решению Брянского областного суда жителя Новозыбкова лишат свободы на 24 года. Первые пять лет он будет в тюрьме, остальные - в колонии строго режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 30 мая апелляцию осужденного отклонила, а приговор суда оставила без изменения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU