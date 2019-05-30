Глава Новозыбковского района Валентина Киреева ушла в отставку
Глава Новозыбковского района Валентина Киреева покинула свой пост. Депутат досрочно сложила свои полномочия из-за ухода на пенсию, сообщает ИА "БрянскНовости".
Стоит напомнить, что 10 июня полномочия органов местного самоуправления сельских поселений и должностных лиц Новозыбковского района прекращаются. Однако некоторые народные избранники решили уйти раньше. Так, 29 мая о сложении полномочий заявила глава Замишевского сельского поселения Валентина Войтенок.
Должность «глава сельского поселения» в Новозыбковском районе с 10 июня исчезнет. Им на смену придут главные специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU