Итальянские перспективы для брянских сельхозников

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-30T16:29:49+03:00

Борис Пайкин обратил внимание на то, что большое количество участников встречи с российской стороны говорит о заинтересованности к сотрудничеству с Италией.

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Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин 29 мая принял участие во встрече представителей Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству с представителями бизнеса Италии. Темой для обсуждения стало развитие торгово-экономических отношений двух стран, которые в последние годы переживают ощутимый спад.

С итальянской стороны во встрече принимали участие вице-президент Национальной конфедерации малых и средних предприятий Фабрицио Челлино, президент Ассоциации женщин-предпринимателей севера Италии Бриджитте Сардо и другие представители бизнес-сообщества Апеннинского полуострова.

Как было отмечено на встрече, товарооборот между нашими странами пора возвращать к прежним показателям, когда он достигал 27 миллиардов долларов и занимал четвертое место в международной деятельности Италии. В первую очередь, этого возможно достичь за счет наращивания совместной деятельности в таких сферах, как автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Итальянская сторона продемонстрировала твердое намерение содействовать переменам к лучшему. Сеньор Челлино заверил, что Италия всегда выступала против санкций, и от имени своей конфедерации выразил готовность к сотрудничеству с Россией.

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин обратил внимание присутствующих на то, что большое количество участников встречи с российской стороны говорит о заинтересованности к сотрудничеству с Италией.

«Хочу отметить, что регионы заинтересованы во взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве, и мы готовы поддерживать внедрение предприятий из Италии на российский рынок, а также обеспечить комфортные условия для их развития», - отметил Борис Романович.

ИСТОЧНИК KP.RU