2019-05-30T16:13:37+03:00
Общество

В Брянске за полмесяца поймали 70 маленьких нарушителей ПДД

С несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами провели профилактическую беседу
Мария Дедкова
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За две недели полицейские зарегистрировали четыре ДТП с участием мальчишек и девчонок.За две недели полицейские зарегистрировали четыре ДТП с участием мальчишек и девчонок.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске подвели итоги профилактической акции Госавтоинспекции "Внимание-дети". С 15 по 29 мая полицейские задержали 70 малолетних нарушителей Правил дорожного движения. С пешеходами и велосипедистами, которые еще не достигли возраста привлечения к административной ответственности, провели беседы. А вот 129 водителей получили штрафы за нарушение правил перевозки детей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

За две недели полицейские зарегистрировали четыре ДТП с участием мальчишек и девчонок. Одного малыша сбили на переходе, другой - упал в маршрутке, двое -пострадали во время столкновения автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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