По факту гибели 16-летнего подростка на реке в Жуковке завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-30T15:46:15+03:00

По предварительным данным, вечером 29 мая парень без присмотра ушел купаться на пляж и утонул. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Следователи завели уголовное дело по факту гибели на реке в Жуковке 16-летнего подростка. Погибшим оказался воспитанник детской школы-интерната.

По предварительным данным, вечером 29 мая парень без присмотра ушел купаться на пляж и утонул.

- Следователи выясняют значимые обстоятельства происшедшего, -говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников учреждения, ответственных за безопасность детей.

Напомним, тело юноши нашли на берегу Десны утром 30 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU