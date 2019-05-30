По факту гибели 16-летнего подростка на реке в Жуковке завели уголовное дело
Следователи завели уголовное дело по факту гибели на реке в Жуковке 16-летнего подростка. Погибшим оказался воспитанник детской школы-интерната.
По предварительным данным, вечером 29 мая парень без присмотра ушел купаться на пляж и утонул.
- Следователи выясняют значимые обстоятельства происшедшего, -говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников учреждения, ответственных за безопасность детей.
Напомним, тело юноши нашли на берегу Десны утром 30 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU