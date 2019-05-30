Брянские дошкольники вспомнили Пушкина на конкурсе чтецов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-30T15:27:26+03:00

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В Брянске прошел финал областного конкурса чтецов среди дошкольников, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Финал состоялся в областной детской библиотеке Брянска. Как пишет «Брянская учительская газета», здесь собрались дети из Брянска, Навли, Почепа, Клинцов, Дятьковского, Жирятинского и Дубровского районов. Возраст участников – от четырех до шести лет.

Дошкольники прочитали известные стихи и сказки Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», «Зимнее утро», «Цветок», «Я помню чудное мгновенье». Победителей наградят 6 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU