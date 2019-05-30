В Суражском районе продавали контрафактную детскую одежду
Продавцов оштрафовали
Детскую одежду продавали без маркировки и сертификатов качества.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура нашла контрафактную одежду в одном из магазинов Суражского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Как показала проверка, одежду, в том числе детскую, продавали без маркировки и сертификатов качества.
- На двух продавцов завели административные дела, - говорят в пресс-службе. – Виновных оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU