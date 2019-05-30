2019-05-30T14:56:21+03:00
Общество

В Суражском районе продавали контрафактную детскую одежду

Продавцов оштрафовали
Ольга УМАРОВА
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Детскую одежду продавали без маркировки и сертификатов качества.Детскую одежду продавали без маркировки и сертификатов качества.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура нашла контрафактную одежду в одном из магазинов Суражского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Как показала проверка, одежду, в том числе детскую, продавали без маркировки и сертификатов качества.

- На двух продавцов завели административные дела, - говорят в пресс-службе. – Виновных оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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