В Суражском районе продавали контрафактную детскую одежду

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-30T14:56:21+03:00

Детскую одежду продавали без маркировки и сертификатов качества. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Прокуратура нашла контрафактную одежду в одном из магазинов Суражского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Как показала проверка, одежду, в том числе детскую, продавали без маркировки и сертификатов качества.

- На двух продавцов завели административные дела, - говорят в пресс-службе. – Виновных оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU