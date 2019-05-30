2019-05-30T14:44:06+03:00
Экономика

БМЗ организовал фотовыставку «Мы – Трансмашхолдинг» в Политехническом колледже БГТУ

Брянский машиностроительный завод презентовал фотопроект «Мы – Трансмашхолдинг» студентам и абитуриентам Политехнического колледжа Брянского государственного технического университета
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Площадкой демонстрации фотопроекта колледж выбран не случайноПлощадкой демонстрации фотопроекта колледж выбран не случайно
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Расположенные в Брянске предприятия группы компаний «Трансмашхолдинг» БМЗ и «Бежицкая сталь» - базовые площадки для прохождения практики студентов Политехнического колледжа БГТУ, а также престижное и перспективное место будущей работы.

Начиная трудовой путь на брянских предприятиях Трансмашхолдинга, молодые специалисты могут продолжить карьеру на других заводах крупнейшей компании транспортного машиностроения. Сегодня в АО «Трансмашхолдинг» трудятся более 40000 сотрудников, представителей 700 профессий. Некоторые специальности, такие, как автоматизация технологических процессов и производств, монтаж и эксплуатация промышленного оборудования, технология машиностроения, программирование и отраслевой бухгалтерский учет, можно освоить в Политехническом колледже БГТУ.

Практические навыки по профессии многие студенты получают на двух ведущих брянских предприятиях в рамках заключенных договоров о сотрудничестве. Только на БМЗ в прошлом году прошли практику более 200 обучающихся в колледже молодых людей, в первом полугодии 2019 года такой возможностью воспользуются 160 человек. Молодежь, связывающая свое будущее с техникой, промышленным производством и информационными технологиями, приобретает здесь уникальный опыт. Ведь БМЗ сегодня представляет собой современное высокотехнологичное производство с высоким уровнем цифровизации и автоматизации.

Для всех сотрудников компании «Трансмашхолдинг» создаются безопасные и комфортные рабочие места, обеспечены условия для развития профессиональных компетенций, максимальной реализации личностного потенциала. Подтверждают приверженность этой политике документальные кадры фотопроекта.

Благодаря снимкам, запечатлевшим представителей разных профессий, студенты колледжа и планирующие поступать сюда выпускники школ смогут узнать, как многообразна, разнопланова, интересна и перспективна сегодня работа в сфере транспортного машиностроения. Сотрудники предприятий Трансмашхолдинга по-настоящему увлечены своим делом, уверенно смотрят в будущее и гордятся тем, что стали частью сплоченной, сильной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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