Жуковские чиновники незаконно отдали муниципальные земли

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-30T13:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники администрации Жуковкого района попались на незаконной раздаче муниципальных земель. Нарушения нашла районная прокуратура.

Выяснилось, что районная управа передала из муниципальной собственности в собственность акционерного общества земельные участки - в качестве вклада в уставный капитал.

В результате местный бюджет лишился возможных «вливаний» за счет продажи или аренды отданных земель. А в январе 2018 года сотрудники администрации незаконно продали еще четыре участка, которые также находились в муниципальной собственности.

- По результатам проверки возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, - говорят в прокуратуре. – Расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU