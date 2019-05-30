Жуковские чиновники незаконно отдали муниципальные земли
Сотрудники администрации Жуковкого района попались на незаконной раздаче муниципальных земель. Нарушения нашла районная прокуратура.
Выяснилось, что районная управа передала из муниципальной собственности в собственность акционерного общества земельные участки - в качестве вклада в уставный капитал.
В результате местный бюджет лишился возможных «вливаний» за счет продажи или аренды отданных земель. А в январе 2018 года сотрудники администрации незаконно продали еще четыре участка, которые также находились в муниципальной собственности.
- По результатам проверки возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, - говорят в прокуратуре. – Расследование продолжается.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU