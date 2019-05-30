2019-05-30T13:01:25+03:00
Происшествия

Жительницу Трубчевского района ограбил старый приятель

Мужчина сорвал с потерпевший рюкзак с деньгами
Ольга УМАРОВА
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По статье «Грабеж» брянцу грозит до четырех лет лишения свободы.По статье «Грабеж» брянцу грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В поселке Белая Березка Трубчевского района среди бела дня ограбили 39-летнюю женщину. Как рассказала полицейским потерпевшая, все случилось утром, когда она шла на работу.

Женщина встретила давнего знакомого, который был «подшофе». Он начал буквально требовать одолжить ему денег на «продолжение банкета». А когда получил отказ, сорвал с плеча собеседницы рюкзак и был таков. В рюкзаке находились 2250 рублей.

Далеко злоумышленник не убежал. В течение часа его задержали полицейские.

- Мужчина успел потратить лишь 250 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Остальное имущество вернули законной владелице.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж». Уличному грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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