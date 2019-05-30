Брянский пенсионер 11 лет прятал оружие в подполье гаража

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-30T12:45:43+03:00

Правоохранители нашли в тайнике карабин, снайперскую винтовку и патроны

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В Клинцовском районе за незаконное хранение оружия и боеприпасов будут судить 68-летнего жителя поселка Затишье. По версии следствия, с августа 2008 года по 20 марта 2019-го мужчина держал под деревянным полом в гараже мини-склад оружия.

Правоохранители нашли в тайнике карабин ТОЗ-18 1962 года выпуска, снайперскую винтовку образца 1891-1930 годов и 241 винтовочный патрон калибра 5,6 миллиметров.

- Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU