В Жуковском районе на Десне утонул 16-летний подросток
В Жуковском районе на водоеме погиб 16-летний парень. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, о ЧП стало известно в полдесятого утра в четверг, 30 мая. Со дна реки Десны подняли тело подростка.
На место выезжали сотрудники ГИМС, ОГ МПСГ и полиции – всего шесть человек и четыре единицы техники.
- Обстоятельства и причину гибели устанавливают специалисты, - говорят в МЧС.
МЧС напоминает, что позвонить в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области и обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8 (4832) 599-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU