Комаричским детям, обучающимся на дому, не платили компенсацию за еду

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-30T11:48:00+03:00

Денежную компенсацию за еду детям-инвалидам не платили весь учебный год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Комаричском районе детям-инвалидам, которые учатся на дому, не платили денежную компенсацию за питание. По закону такие ребята находятся на полном государственном обеспечении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Их обеспечивают бесплатным питанием, одеждой и обувью, а также необходимым инвентарем.

Отдельной группе детей с ограниченными возможностями положено бесплатное двухразовое питание. На основании положения «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях Комаричского района» ребята получают денежную компенсацию за еду.

- Компенсацию за питание детей, обучающихся на дому в 2018-2019 учебный год, не выплачивали, - рассказали в прокуратуре. - Главе администрации Комаричского района внесли представление с требованием устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU