2019-05-30T11:47:13+03:00
Политика

Брянские дети 1 июня отведают бесплатного мороженого

Игорь ЗАЙЦЕВ
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1 июня всех детей ждут конкурсы с призами, сюрпризами и бесплатным мороженым.1 июня всех детей ждут конкурсы с призами, сюрпризами и бесплатным мороженым.
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В международный День защиты детей 1 июня в Брянске и каждом районном центре области пройдут «вкусные» праздники. Всех детей ждут конкурсы с призами, сюрпризами и бесплатным мороженым.

В Брянске детские шоу-программы начнутся в 12 часов. Отметить праздник, приятно провести время, поиграть и полакомиться бесплатным мороженым маленькие виновники торжества смогут в парках имени А.К. Толстого в Советском, «Юность» в Володарском и парке Железнодорожников в Фокинском районах. Детей ждут встречи с «щенячим патрулем», «черепашками-ниндзя» и настоящие «пиратские приключения». Так называются праздничные программы с множеством игр и подарков.

В Бежицком районе праздник детства пройдет сразу на трех площадках. В 12 часов он начнется в микрорайоне Автозаводец, где веселые клоуны будут не только играть с ребятами, но и угощать их бесплатным мороженым.

В 15 часов сюрпризы, конкурсы, игры ждут уже юных жителей микрорайона Отрадное. Здесь также отличившиеся смогут отведать мороженое лакомство.

А завершится День защиты детей в Брянске большим театрализованным представлением «Летнее приключение поросенка Фунтика» во Дворце культуры имени Дмитрия Медведева. Оно начнется в 18 часов с непременным вручением эскимо.

О местах и времени проведения таких же праздников в районных центрах Брянской области можно узнать на сайте регионального отделения ЛДПР или в штабах районных отделений партии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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