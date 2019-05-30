Брянец незаконно вырубил деревья на 100 тысяч рублей
Уголовное дело рассмотрят в суде
Мужчина срубил деревья на территории лесничества в Навлинском районе.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Навлинском районе за незаконную рубку леса будут судить 35-летнего жителя Брянска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
По версии следствия, в апреле этого года мужчина срубил в навлинском лесничестве пять сосен объемом свыше двух кубических метров.
- Ущерб государству составил около 95 000 рублей, - говорят в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU