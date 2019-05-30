Клинчанин «одолжили» чужой велосипед, чтобы доехать до дома
Клинцовские полицейские нашли похитителя велосипеда. О краже стражам порядка сообщила 36-летняя жительница села Киваи Клинцовского района. По словам женщины, она оставила транспортное средство во дворе своего дома на ночь, чем и воспользовался злоумышленник.
Полицейские вышли на подозреваемого - ранее судимого 44-летнего жителя Клинцовского района.
- Мужчина объяснил свой поступок тем, что в тот вечер сильно устал и «одолжил» велосипед, чтобы только добраться до дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Похищенное имущество нашли во время обыска – велосипед был тщательно припрятан в одном из сараев.
По статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU