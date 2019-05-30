2019-05-30T09:56:20+03:00
Происшествия

В Суземке 16-летний подросток сломал ногу, упав с мопеда

Юный водитель не справился с управлением
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянском поселке Суземка 16-летний подросток сломал ногу, упав с мопеда. В дежурную часть ГИБДД об аварии сообщили медики вечером в среду, 29 мая. После ДТП к ним за помощью обратился пострадавший. Он получил перелом левого надколенника. Подростка госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Парень рассказал, что авария случилась в тот же день около часа дня на улице Демьяна Бедного. Он ехал на мопеде «Альфа» со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Октябрьской. И притормозил на щебенке. Но не справился с управлением и упал.

В комаричском селе в тот же день 12-летний водитель мопеда врезался в столб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клинчанин «одолжили» чужой велосипед, чтобы доехать до дома
Брянские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннесса
В Комарическом районе 12-летний подросток на мопеде сбил кошку и врезался в столб
В Брянске разработали единый дизайн для всех ларьков и остановок
Брянских автомобилистов ждут сплошные проверки на Мясокомбинате
В Брянске запретили парковку возле онкодиспансера
Брянские выпускники сдали ЕГЭ по математике
Новым прокурором Фокинского района стал Виктор Залесский
В Брянске выделили деньги на разработку проекта для ремонта Литейного моста
В Брянске дело ТРЦ «Тимошковых» снова начнут рассматривать в июне
В Брянске выступит певица Анна Седакова
В Брянской области ищут пропавшую Марию Паукову
Решения по имущественным вопросам
23-летний брянец до смерти избил своего деда
Награды за добросовестный труд
Изменения в документации
На улице Октябрьской в Брянске на неделю ограничат движение
В Брянске отремонтировали ямы на дороге у Городищенской горки
В Брянском районе нашли пропавшую Оксану Митрикову
В Брянске провели запоздалую акцию для садоводов
Самбист Артем Осипенко проведет спортивную зарядку для брянцев