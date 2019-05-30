В Суземке 16-летний подросток сломал ногу, упав с мопеда

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-30T09:56:20+03:00

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В брянском поселке Суземка 16-летний подросток сломал ногу, упав с мопеда. В дежурную часть ГИБДД об аварии сообщили медики вечером в среду, 29 мая. После ДТП к ним за помощью обратился пострадавший. Он получил перелом левого надколенника. Подростка госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Парень рассказал, что авария случилась в тот же день около часа дня на улице Демьяна Бедного. Он ехал на мопеде «Альфа» со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Октябрьской. И притормозил на щебенке. Но не справился с управлением и упал.

В комаричском селе в тот же день 12-летний водитель мопеда врезался в столб.

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ИСТОЧНИК KP.RU