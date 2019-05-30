СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-30T09:44:04+03:00

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Брянские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннесса. Девушки участвовали в праздновании Дня города в Санкт-Петербурге 26 мая. На Невском проспекте собрались 1288 барабанщиков. Они были одеты в костюмы разных эпох.

А 556 человек, которые играли на малых барабанах, установили мировой рекорд: «Самое массовое барабанное крещендо», сообщают в группе ритм-студии «Созвездие» в соцсетях. Прошлый рекорд – крещендо на 104 малых барабанах. Его установили 23 марта в Бразилии.

Барабанщики выполнили все 24 правила для этого рекорда: расстояние между барабанщиками, не пересекание линий построения, один рисунок и темп исполнения и другие. При этом первый барабан не должен был переставать играть, пока не вступит последний. Барабанщики играли 11 минут. Рекорд зафиксировал эксперт Книги рекордов Гиннесса из Лондона.

Брянские барабанщицы получили именной сертификат участника рекорда.

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ИСТОЧНИК KP.RU