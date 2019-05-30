В Комарическом районе 12-летний подросток на мопеде сбил кошку и врезался в столб

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-30T09:22:40+03:00

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В Комаричском районе 12 летний водитель мопеда «Орион» попал в больницу после ДТП с кошкой. Авария случилась около половины седьмого вечера в среду, 29 мая, на улице Луговой в селе Бочарово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Ребенок сбил кошку. После этого не справился с управлением и врезался в столб. Юный водитель сломал ногу и палец правой стопы. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

В тот же день еще один подросток на мопеде покалечился в Суземке.

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ИСТОЧНИК KP.RU