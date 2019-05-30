В Комарическом районе 12-летний подросток на мопеде сбил кошку и врезался в столб
С переломом ноги ребенка госпитализировали
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Комаричском районе 12 летний водитель мопеда «Орион» попал в больницу после ДТП с кошкой. Авария случилась около половины седьмого вечера в среду, 29 мая, на улице Луговой в селе Бочарово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Ребенок сбил кошку. После этого не справился с управлением и врезался в столб. Юный водитель сломал ногу и палец правой стопы. Ребенка госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
В тот же день еще один подросток на мопеде покалечился в Суземке.
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ИСТОЧНИК KP.RU