2019-05-30T09:22:40+03:00
Происшествия

В Комарическом районе 12-летний подросток на мопеде сбил кошку и врезался в столб

С переломом ноги ребенка госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Комаричском районе 12 летний водитель мопеда «Орион» попал в больницу после ДТП с кошкой. Авария случилась около половины седьмого вечера в среду, 29 мая, на улице Луговой в селе Бочарово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Ребенок сбил кошку. После этого не справился с управлением и врезался в столб. Юный водитель сломал ногу и палец правой стопы. Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

В тот же день еще один подросток на мопеде покалечился в Суземке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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