2019-05-30T09:15:41+03:00
Общество

В Брянске разработали единый дизайн для всех ларьков и остановок

В исторической и современной частях города они будут различаться
Марина АНТОНОВА
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Депутаты разрешили установить 14 новых ларьков.Депутаты разрешили установить 14 новых ларьков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске разработали единый дизайн киосков и остановочных комплексов. Они будут различаться в исторической части города и на современных улицах. На очередной сессии горсовета, которая состоялась 29 мая, депутаты разрешили установить 14 новых ларьков. При этом четыре торговых объекта придется снести, а семи – изменить специализацию.

Чиновники из горадминистрации должны были разработать схему, где можно размещать киоски, чтобы упростить для предпринимателей процедуру согласования. По этим местам и будут проходить аукционы. Предложить место для размещения ларька может и сам предприниматель. Но ему придется получать разрешения у всех служб. Из 73 поступивших предложений отрицательные заключения служб получили 57.

Рекламные щиты появятся на улице 3-го Интернационала в Бежице, в Советском районе, а улице Объездной – две рекламные стелы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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