2019-05-29T18:13:24+03:00
Общество

Новым прокурором Фокинского района стал Виктор Залесский

До этого он представлял надзорное ведомство в Погарском районк
Мария Дедкова
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Приказ о назначении подписал генпрокурор России.Приказ о назначении подписал генпрокурор России.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске назначили нового прокурора Фокинского района. Им стал Виктор Залесский. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России.

Виктор Александрович родился в 1982 году в Унече. В 2004 году окончил Московский юридический институт МВД России.

В 2005 году начал работать помощником прокурора Бежицкого района. В последнее время возглавлял прокуратуру Погарского района.

Классный чин – старший советник юстиции, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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