Новым прокурором Фокинского района стал Виктор Залесский
До этого он представлял надзорное ведомство в Погарском районк
Приказ о назначении подписал генпрокурор России.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске назначили нового прокурора Фокинского района. Им стал Виктор Залесский. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России.
Виктор Александрович родился в 1982 году в Унече. В 2004 году окончил Московский юридический институт МВД России.
В 2005 году начал работать помощником прокурора Бежицкого района. В последнее время возглавлял прокуратуру Погарского района.
Классный чин – старший советник юстиции, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU