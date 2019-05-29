Новым прокурором Фокинского района стал Виктор Залесский

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-29T18:13:24+03:00

До этого он представлял надзорное ведомство в Погарском районк

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В Брянске назначили нового прокурора Фокинского района. Им стал Виктор Залесский. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России.

Виктор Александрович родился в 1982 году в Унече. В 2004 году окончил Московский юридический институт МВД России.

В 2005 году начал работать помощником прокурора Бежицкого района. В последнее время возглавлял прокуратуру Погарского района.

Классный чин – старший советник юстиции, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU