2019-05-29T21:32:55+03:00
Общество

Брянских автомобилистов ждут сплошные проверки на Мясокомбинате

Полицейские будут ловить пьяных водителей
Мария Дедкова
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В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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31 мая на проспекте Московском в Брянске водителей ждут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить в районе кольца мясокомбината с 1.30 до 2.00. Сотрудники Госавтоинспекции проверят, нет ли за рулем пьяных.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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