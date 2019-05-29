Брянских автомобилистов ждут сплошные проверки на Мясокомбинате

29 Май 21:32 2019-05-29T21:32:55+03:00

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

31 мая на проспекте Московском в Брянске водителей ждут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить в районе кольца мясокомбината с 1.30 до 2.00. Сотрудники Госавтоинспекции проверят, нет ли за рулем пьяных.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU