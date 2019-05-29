В Брянске выделили деньги на разработку проекта для ремонта Литейного моста
В Брянске начали готовиться к реконструкции Литейного моста. Об этом рассказали на выездном совещании, которое прошло на Первомайском мосту 29 мая. Городские депутаты утвердили выделение денег на разработку проектно-сметной документации. Подготовительные работы в этом направлении уже начались.
Также на совещании рассказали и о ремонте Первомайского моста. На данный момент строители полностью уложили выравнивающий слой бетона.
- Бригады трудятся как в верхней, так и в нижней частях моста, где готовят под покраску мостовые опоры и обустраивают откосы, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работы ведут с опережением графика. Подрядчик еще раз подтвердил готовность открыть Первомайский мост к 5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU