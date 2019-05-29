Брянские выпускники сдали ЕГЭ по математике

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-29T18:32:04+03:00

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В Брянской области в среду, 29 мая, школьники писали ЕГЭ по математике. 2,2 тысячи человек сдавали математику базового уровня сложности, 3,2 тысячи человек - профильного уровня сложности. В регионе для проведения экзаменов задействовали 51 пунктов.

- Экзамен по математике, как и в прошлом году, разделен на два уровня: базовый и профильный, - поясняет директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова. - Но есть и нововведения. С 2019 года выпускники прошлых лет не вправе участвовать в ЕГЭ по математике базового уровня. А выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, однако в случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче.

Результаты выпускники узнают не позже 12 июня. Следующий экзамен пройдет в пятницу, 31 мая. Школьники будут сдавать химию и историю.

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ИСТОЧНИК KP.RU