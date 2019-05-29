2019-05-29T17:08:47+03:00
Звезды

В Брянске выступит певица Анна Седакова

Концерт исполнительницы пройдет в рамках молодежного фестиваля
Мария Дедкова
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В Брянске выступит певица Анна Седакова. Ее концерт пройдет 29 мая в рамках молодежного фестиваля «Будущее за тобой!», который состоится на набережной. Также на сцену выйдут брянские творческие коллективы. Кроме того, для горожан подготовили розыгрыши и конкурсы с призами (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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