СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-29T17:08:47+03:00

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В Брянске выступит певица Анна Седакова. Ее концерт пройдет 29 мая в рамках молодежного фестиваля «Будущее за тобой!», который состоится на набережной. Также на сцену выйдут брянские творческие коллективы. Кроме того, для горожан подготовили розыгрыши и конкурсы с призами (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU