В Брянской области ищут пропавшую Марию Паукову
59-летняя женщина не выходит на связь с родственниками с 21 мая
Последний раз женщину видели в родных Комаричах. Фото: поисковых отряд "Лиза Алерт" Брянск
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В Брянской области пропала 59-летняя Мария Паукова. Последний раз женщину видели в родных Комаричах 21 мая. С тех пор о ней ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Приметы Марии Пауковой: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, черные короткие крашеные волосы, зеленые глаза.
Была одета в светло-коричневое платье, белый кардиган. На ногах - белые туфли. С собой была черная сумка.
Если вы знаете, где находится Мария Паукова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU