Решения по имущественным вопросам

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-29T16:30:03+03:00

На заседании Брянского горсовета депутаты приняли решения по муниципальным помещениям, которые предлагаются для аренды и приватизации. Обсуждались вопросы, связанные с размещением в городе нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций

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В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год дополнительно включены 15 муниципальных объектов недвижимости. 8 из них — в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Арендаторы использовали их в течение двух и более лет на день подачи заявления, у них нет задолженностей по арендной плате и неустойкам, и потому они имеют право на бесплатный выкуп этой недвижимости.

В план приватизации включены ещё 7 муниципальных объектов недвижимости. Все они находятся в плохом техническом состоянии, в настоящее время свободны, хоть и выставлялись несколько раз на аукционы для заключения договоров аренды.

На заседании Брянского горсовета были принято решение «О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска». Предусмотрены случаи приостановления действия паспорта временного объекта, если будут нарушены сроки оплаты цены лота или предприниматель будет нарушать правила торговой деятельности и другие законы. Формировка пункта о нарушении владельцем правил торговой деятельности и других требований, связанных с работой в нестационарных торговых объектах приведена в соответствие с действующими правовыми нормами.

Депутаты рассмотрели предложения по изменениям в схему размещения нестационарных торговых объектов. Принято решение — включить 14 объектов, исключить — 4, 7-ми изменить специализацию. Всего на рассмотрение депутатов поступило 73 предложения о включении или исключении тех или иных павильонов, лотков, киосков, вендинговых автоматов в схему их размещения на городских улицах. 57 предложений получили отрицательные заключения служб и не могут быть включены в схему.

Схема размещения рекламных конструкций была дополнена «Сити-форматами», которые появятся на улице III Интернационала в Бежицком районе. Такие же конструкции, а также щитовые установки

(билборды) на законных основаниях будут установлены в Советском районе. Кроме того, по улице Объездной появятся две фирменные стелы.

Два месяца назад службам Брянской городской администрации были даны поручения по оптимизации уличной торговли. По инициативе Главы города Александра Хлиманкова поручено определить необходимое количество мест, разработать дизайн-проект для нестационарных торговых объектов, а также разработать чёткий порядок подготовки материалов для разработки и утверждения в схеме.

Ранее на рассмотрение депутатов был предложен анализ проделанной работы отдела по организации торговли Брянской городской администрации. Были обследованы территории городских районов, чтобы определить места возможного размещения нестационарной торговли. Службами разработаны дизайн-проекты нестационарных торговых объектов для исторической части города и современных улиц, остановочных комплексов.

— Заявительных характер подачи документов на определение места для нестационарной торговли мы исключить не можем по действующему законодательству в области защиты конкуренции и противодействию коррупции. Если гражданин считает, что в этом месте должен стоять киоск, мы обязаны принять его заявление, затем рассматривать со всеми службами. К сожалению, часто установка торгового объекта на предлагаемом предпринимателем месте мешает коммуникациям, ведёт к нарушению правил дорожного движения или других норм. Именно поэтому мы поручили городской администрации выбрать места, где можно расположить торговые объекты, и предложить гражданам поучаствовать в аукционе, чтобы именно в тех местах, которые мы определили, установить НТО. — прокомментировал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

ИСТОЧНИК KP.RU