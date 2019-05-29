23-летний брянец до смерти избил своего деда
Молодого человека хотят арестовать
То, что в момент преступления брянец был пьяным, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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23-летнего жителя Брянска обвинили в том, что он до смерти избил родного деда.
Трагедия произошла ночью 23 мая. Парень вернулся домой пьяным. Дед отругал молодого человека за поздние гулянки. Тогда брянец избил 71-летнего мужчину. Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, от полученных травм пенсионер скончался.
Следователи обратились в суд с требованием заключить подозреваемого под стражу. То, что в момент преступления брянец был пьяным, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU