Награды за добросовестный труд

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-29T16:03:07+03:00

На заседании Брянского горсовета депутаты рассмотрели 20 вопросов. Были приняты кадровые решения и о награждении Почётными грамотами сотрудников брянских предприятий и организаций

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Депутаты поддержали ходатайство, поступившее от администрации МБУК «Централизованная система библиотек» о награждении сотрудниц Почетной грамотой Брянского городского Совета народных депутатов. Библиотекаря библиотеки №16 им. 65-летия Победы Олесю Кабанову и её коллегу из библиотеки №6 Ольгу Полухову поощряют за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры и просвещения в городе Брянске.

Заслуженные награды будут вручены Людмиле Горбатой – оператору крутильного оборудования ООО «Брянский камвольный комбинат», ткачу Елене Бахчисарайцевой, бригадиру реставраторов Надежде Игнатовой, декатировщику Марине Любак, электромонтеру Владимиру Семиякину, контролера качества готовых тканей Ольге Хоршевой. На заседании депутаты приняли решение о награждении Почётными грамотами Брянского горсовета шестерых сотрудников камвольного комбината.

На заседании принято решение о награждении Почётной грамотой Брянского городского Совета народных депутатов работников ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска» Татьяну Миронову, Ирину Толкачеву и Маргариту Перлину. Они отмечены за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы социального обслуживания населения.

Было принято решение наградить Почетной грамотой Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к работе и деятельность, способствующую развитию и совершенствованию здравоохранения в городе Брянске, трех работников общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Мой доктор». Заслуженные награды получат врач-эндокринолог Анна Генушева, врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Якимкина, врач-терапевт-диетолог Юлия Трапезникова.

На заседании Брянского горсовета было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Брянского городского Совета пятого созыва Натальи Моисеевой на основании заявления по собственному желанию. На заседании депутаты приняли решение о согласовании кандидатуры Натальи Моисеевой для назначения на высшую должность муниципальной службы заместителя Главы городской администрации.

— Все мы прекрасно знаем Наталью Ивановну как неравнодушного, активного депутата Брянского горсовета. Она всегда отстаивает интересы жителей своего округа и города Брянска. Уверен, что также плодотворно Вы будете работать на своём новом поприще. Мы и дальше будем работать вместе, строить город, в котором хочется жить.

Наталья Моисеева поблагодарила коллег депутатов и Главу города Брянска Александра Хлиманкова за годы совместной работы

ИСТОЧНИК KP.RU