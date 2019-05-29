Изменения в документации

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-29T15:56:41+03:00

На очередном заседании Брянского горсовета были внесены изменения в нормативно-правовые акты городского Совета

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Депутаты приняли Положение об управлении муниципального контроля Брянской городской администрации. Как рассказал Глава города Александр Хлиманков, в Положении обозначены функции, обязанности и права, возложенные на органы муниципального контроля в связи с изменением федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и процедуру осуществления функций органов государственного надзора и муниципального контроля.

Так, в связи с изменениями, внесенными в 2016-2018 годах в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Кроме того, в соответствии Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска на орган муниципального контроля дополнительно возложены функции по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов в административном (внесудебном) порядке.

Также на заседании внесли изменения в Положение об управлении образования Брянской городской администрации, в соответствии с которыми управление будет принимать участие в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске.

ИСТОЧНИК KP.RU