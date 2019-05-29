В Брянске отремонтировали ямы на дороге у Городищенской горки
В Брянске отремонтировали ямы, которые образовались после дождей на дороге у Городищенской горки. Фотографии ям у подпорной стены дороги опубликовали в соцсетях.
Дорога ведет к частным домам. Отсыпать ее асфальтовой крошкой попросили местные жители, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. После прошедших в выходные дождей песчаное основание дороги размыло и крошка провалилась. Подрядчик отремонтировал ямы, отсыпав дорогу дополнительным объемом крошки.
Кстати, перекресток в этом году продолжат расширять. На работы в этом году пойдет больше 30 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU