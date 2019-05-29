В Брянском районе нашли пропавшую Оксану Митрикову
Женщина оказалась жива
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В Брянске нашли живой пропавшую Оксану Митрикову. Поиски 36-летней горожанки завершили в среду, 29 мая, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.
Напомним, Оксана Митрикова выехала из Брянска 23 мая и не вернулась. Пропавшую женщину искали почти недели родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU