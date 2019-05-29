В Брянском районе нашли пропавшую Оксану Митрикову

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-29T13:35:00+03:00

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В Брянске нашли живой пропавшую Оксану Митрикову. Поиски 36-летней горожанки завершили в среду, 29 мая, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.

Напомним, Оксана Митрикова выехала из Брянска 23 мая и не вернулась. Пропавшую женщину искали почти недели родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU