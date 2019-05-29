В Брянске провели запоздалую акцию для садоводов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-29T13:27:24+03:00

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Широко анонсированная в брянских СМИ акция «Добрый Росток» в поддержку садоводства и огородничества прошла 28 мая в Брянске. Сообщалось, что её проводят активисты регионального отделения «Единой России» при участии клуба «Садовод». Добрых два десятка заинтересовавшихся акцией горожан, пришедших вчера в областную библиотеку имени Тютчева, получили семена овощных культур и консультации по вопросам сельского хозяйства.

Тем самым, «Единая Россиия», хоть и с запозданием, подхватила традиционную весеннюю акцию брянского отделения ЛДПР. С апреля до середины мая брянские либерал-демократы проводили акцию «Грядка Жириновского». https://bryansk.ldpr.ru/region/events/briantsy-udarno-potrudilis-na-griadke-zhirinovskogo/ В её рамках во всех районах области, в садоводческих товариществах, специально оборудованных пунктах и просто на улицах было роздано 50 000 комплектов семян. В каждом комплекте – шесть различных огородных культур (редис, лук-батун, морковь, свекла, петрушка, укроп) и перчатки для работы на земле.

В брянскую штаб-квартиру ЛДПР со всей области уже поступают фотографии всходов и даже первых даров «Грядки Жириновского». А «Доброму Ростку» еще предстоит июньская проверка на всхожесть.

ИСТОЧНИК KP.RU