2019-05-29T13:27:24+03:00
Политика

В Брянске провели запоздалую акцию для садоводов

Поделиться:
С апреля до середины мая брянские либерал-демократы проводили акцию «Грядка Жириновского»С апреля до середины мая брянские либерал-демократы проводили акцию «Грядка Жириновского»
Изменить размер текста:

Широко анонсированная в брянских СМИ акция «Добрый Росток» в поддержку садоводства и огородничества прошла 28 мая в Брянске. Сообщалось, что её проводят активисты регионального отделения «Единой России» при участии клуба «Садовод». Добрых два десятка заинтересовавшихся акцией горожан, пришедших вчера в областную библиотеку имени Тютчева, получили семена овощных культур и консультации по вопросам сельского хозяйства.

Тем самым, «Единая Россиия», хоть и с запозданием, подхватила традиционную весеннюю акцию брянского отделения ЛДПР. С апреля до середины мая брянские либерал-демократы проводили акцию «Грядка Жириновского». https://bryansk.ldpr.ru/region/events/briantsy-udarno-potrudilis-na-griadke-zhirinovskogo/ В её рамках во всех районах области, в садоводческих товариществах, специально оборудованных пунктах и просто на улицах было роздано 50 000 комплектов семян. В каждом комплекте – шесть различных огородных культур (редис, лук-батун, морковь, свекла, петрушка, укроп) и перчатки для работы на земле.

В брянскую штаб-квартиру ЛДПР со всей области уже поступают фотографии всходов и даже первых даров «Грядки Жириновского». А «Доброму Ростку» еще предстоит июньская проверка на всхожесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске отремонтировали ямы на дороге у Городищенской горки
В Брянском районе нашли пропавшую Оксану Митрикову
Самбист Артем Осипенко проведет спортивную зарядку для брянцев
В Брянске будут судить банду домушников-гастролеров
В Брянске возле детсада «Мишутка» пройдут сплошные проверки
На трассе под Брянском легковушка столкнулась с грузовиком: погибла 50-летняя женщина
На расширение Городищенской горки в Брянске выделили больше 30 миллионов рублей
В Брянске благоустроят пляж у железнодорожного вокзала
В Брянске вместо вырубленных на Авиационной тополей посадят другие деревья
На ремонт ливневки по переулку Пилотов в Брянске выделят 31 миллион рублей
В Брянске на проспекте Ленина в июне установят новые светофоры
Брянская спортсменка Елена Жиляева стала второй на первенстве России по боксу
В Новозыбкове рабочий лишился трех пальцев на пилораме
В Брянской области выбрали лучшие семьи
За неделю клещи покусали 139 брянцев
В Брянске на подготовку к отопительному сезону выделят 20 миллионов рублей
Из Брянска в Турцию отправился первый в этом сезоне самолет
В Брянске провалилась дорога на Городищенской горке
В двух районах Брянска 28 и 29 мая ограничат движение
Первые ЕГЭ в Брянской области прошли без нарушений
На улице Крахмалева в Брянске задержали неадекватного автомобилиста
Борис Пайкин и Сергей Антошин поздравили с праздником пограничников
Брянцев предупредили о пробках из-за ремонта на проспекте Ленина